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Вор проник дачный дом в Карелии, разобрав полы

Новости. Криминал
11:15, 12 Декабря 2021
фото: © Максим Шеметов/ТАСС, архив

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Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла кражу, совершенную в начале декабря в одном из дачных домов.

Об этом сообщили в МВД республики.

Хозяйка дома рассказала, что приехав на дачу за вещами, она обнаружила пропажу вещей. При этом окна и двери дома были закрыты, а полы разобраны.

Под подозрение сотрудников уголовного розыска попал 41-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что пробрался под дом, разломал полы, забрал оттуда два самовара и таз, после чего тем же путем выбрался наружу. Похищенное он продал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-12-12 13:40:09
До Нового года посадок не будет, а там каникулы 10 дней. И судьям отдых, и уголовникам оливье и день за полтора в сизо. Все довольны. Кроме потерпевших.
Hовый
2021-12-12 11:54:12
Он думал, что правозащитники не узнают о евонных проделках.
кир
2021-12-12 11:40:19
Каждый день ранее судимые. Не выпускать в общество человеков, слабо? Слабо, - сказал кот, Путин не справится.
Геннадий
2021-12-12 11:35:18
За 30 лет "перестройки" наплодили "умных воров" и дебилов....
Гость
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