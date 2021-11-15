Вор проник дачный дом в Карелии, разобрав полы

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла кражу, совершенную в начале декабря в одном из дачных домов.

Об этом сообщили в МВД республики.

Хозяйка дома рассказала, что приехав на дачу за вещами, она обнаружила пропажу вещей. При этом окна и двери дома были закрыты, а полы разобраны.

Под подозрение сотрудников уголовного розыска попал 41-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что пробрался под дом, разломал полы, забрал оттуда два самовара и таз, после чего тем же путем выбрался наружу. Похищенное он продал.