Вор проник дачный дом в Карелии, разобрав полы

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла кражу, совершенную в начале декабря в одном из дачных домов.
Об этом сообщили в МВД республики.
Хозяйка дома рассказала, что приехав на дачу за вещами, она обнаружила пропажу вещей. При этом окна и двери дома были закрыты, а полы разобраны.
Под подозрение сотрудников уголовного розыска попал 41-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания.
Подозреваемый рассказал, что пробрался под дом, разломал полы, забрал оттуда два самовара и таз, после чего тем же путем выбрался наружу. Похищенное он продал.
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