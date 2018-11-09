Воронов предложил поддержать тхэквондиста из Карелии в онлайн-голосовании на звание лучший спортсмен года

Министр спорта Карелии Александр Воронов предложил поддержать тхэквондиста из Карелии Владислава Ларина в онлайн-голосовании на звание лучшего спортсмена 2018 года "MasTKD Awards".

"Давайте поддержим (проголосуем за) нашего земляка Игоря Лукина. Он вошёл в число номинантов 2018 WOWSA Man of the Year Nominees", - написал Александр Воронов в "ВКонтакте".

Как пишет ГТРК "Карелия", в номинации "Лучший спортсмен" в восьмерку финалистов включен карельский тхэквондист Владислав Ларин — двукратный чемпион Европы, двукратный призер Чемпионатов мира и четырехкратный победитель турниров серии Гран-при. В 2018-м на счету Владислава победа на Чемпионате Европы в Казани и 3 победы на турнирах серии Гран-при.

Награждение спортсменов будет проводиться 23 декабря в Эль-Фуджайра (ОАЭ).

Для голосования нужно пройти по этой ссылке, в первой же номинации ("Best Male Athlete") вы увидите имя — Владислав Ларин, нужно поставить отметку рядом с его именем и нажать кнопку "Vote" — голос будет засчитан. Голосование продлится до 22 ноября.