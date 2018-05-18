Воры ночью украли кабель с башенного крана у одной из строек Петрозаводска

В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу силового кабеля, сообщает МВД Карелии.

Работники одной из строительных компаний сообщили в полицию, что на строящемся объекте ночью с башенного крана неизвестные похитили 50 метров силового кабеля. Причиненный ущерб превысил 54 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний житель одного из соседних со стройкой домов. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По словам задержанного, кабель он приметил накануне, когда проник на объект через дыру в заборе. Затем, вооружившись ножовкой, вернулся туда ночью и отпилил его. Похищенное оттащил в подвал своего дома. На следующий день сдал кабель в пункт приема металла, выручив за него около 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.