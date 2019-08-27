Восемь человек погибли на дорогах Карелии из-за выездов на "встречку"

С начала года инспекторы ГИБДД в отношении 2,3 тысячи водителей возбудили административные дела за выезд на встречную полосу движения, сообщает ведомство.

"Такие нарушения стали причиной 17 ДТП, в результате которых восемь человек погибли и 27 травмированы", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки инспекторы ДПС пресекли 10 нарушений выездов на встречную полосу.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, в соответствии со ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного совершения административного правонарушения водитель может лишиться водительских прав на 12 месяцев.