Восемь человек погибли на дорогах Карелии из-за выездов на "встречку"

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С начала года инспекторы ГИБДД в отношении 2,3 тысячи водителей возбудили административные дела за выезд на встречную полосу движения, сообщает ведомство.
"Такие нарушения стали причиной 17 ДТП, в результате которых восемь человек погибли и 27 травмированы", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки инспекторы ДПС пресекли 10 нарушений выездов на встречную полосу.
Госавтоинспекция Карелии напоминает, в соответствии со ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного совершения административного правонарушения водитель может лишиться водительских прав на 12 месяцев.
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