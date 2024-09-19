Воспитанники спортивной школы Петрозаводска показали отличные результаты по спортивному ориентированию

Соревнования «Золотая осень» посвятили памяти тренера Сергея Матвеева.

Традиционные соревнования «Золотая осень» по спортивному ориентированию прошли в карельской столице. В них приняли участие воспитанники спортивной школы № 2. Информацию об этом сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».

Старты ежегодно проводят в районе Сулажгоры, где работал Сергей Матвеев, чьей памяти посвящены соревнования.





Победителями в своих возрастных группах стали:

Сергей Зубов (М21), Максим Трегубов (М18), Елизавета Сотина (Ж18), Иван Фокин (М16), Айна Йордан (Ж16), Роман Харитонов (М14), Анастасия Глазунова (Ж14), Владимир Фомин (М12), Маргарита Жирина (Ж12), Алексей Назаров (М10) и Анастасия Смирнова (Ж10).

Ранее мы писали о том, что соревнования для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья провели на юге Карелии.