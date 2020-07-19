Воспитатель детского сада в поселке Карелии заболела коронавирусом

У одного из воспитателей детского сада в поселке Шуя Прионежского района выявлен COVID-19, дошкольное учреждение закрывать не будут.

О заболевшей сотруднице садика стало известно вечером 17 июля, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев.

"Закрывать образовательную организацию полностью нет необходимости - 1 повар и 3 воспитателя не контактировали с заболевшей. Сейчас важно соблюдать все меры предосторожности, поэтому с 20 июля в детском саду останется только 1 дежурная группа для тех, кто особо в ней нуждается. Все, кто находился в контакте с заболевшим сотрудником детского сада, пройдут тестирование на Covid-19, в том числе и дети. После чего, в зависимости от результатов тестирования, остальные группы будут вновь открыты. Это решение уже согласовано с Роспотребнадзором", - пишет министр.

По словам Голубева, воспитатель сейчас находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

Ранее у сотрудницы петрозаводского детского сада № 93 подтвержден COVID-19.