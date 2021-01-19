Воспитатели требуют остановить варварскую оптимизацию дошкольного образования в районе Карелии

Работники детских садов Кондопоги собирают подписи под обращением к властям Карелии с просьбой остановить уничтожение дошкольного образования.

Группа воспитателей в Кондопожском районе подготовило обращение, в котором вновь поднимает проблему оптимизации и нехватку средств на выплату зарплат работникам учреждений дошкольного образования.

"В городе Кондопога Республики Карелия в течение нескольких лет происходит планомерное уничтожение дошкольного образования под личиной оптимизации. В районе катастрофически не хватает денег для выплаты зарплат педагогам. Первым этапом был перевод воспитателей на 0,8 ставки (если 2 педагога на группу) или как вариант 3 воспитателя на 2 группы с сохранением ставки, что никоим образом не улучшает качество воспитательно-образовательной работы. Сейчас в городе грядут масштабные сокращения воспитателей и прочего персонала. 139 сотрудников предполагается сократить с 1 февраля и 1 апреля, и это в городе с населением чуть более 20000. Все это работодатель вынужден проводить по инициативе и под нажимом районной администрации", – говорится в обращении.

По мнению воспитателей, нормативы финансирования в сфере дошкольного образования в районе незаконно занижены. По информации авторов обращения, на группе будет 1,46 ставки, то есть 0,73 на воспитателя.

"Кондопожский район относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. При переводе на 0,8 мы потеряли право на педпенсию, так как при такой ставке не учитывается педагогический стаж. При 0,73 нарушается наше право на получение звания Ветеран труда и льготного выхода на пенсию, так как при такой ставке не учитывается северный стаж", - пишут воспитатели.

Воспитатели считают, что администрация района принимает решения не в пользу жителей, не считается с мнением педагогов. Они просят "изменить ситуацию в Кондопоге с детскими садами и остановить варварскую бесконечную оптимизацию дошкольного образования, так как это нарушает наши права на труд, пенсию, ухудшает условия труда и подчас создаёт угрозу безопасности жизни детей".

Напомним, в конце прошлого года Контрольно-счетная палата республики провела проверку в связи с тем, что в Кондопожском районе создалась угроза невыплаты заработной платы работникам образования, тогда как район субвенцию на образование из бюджета Карелии получил в полном объеме. По результатам проведенной работы КСП, в частности, рекомендовала министерству образования совместно с Минфином Карелии провести детальную комплекснуюпроверку целевого использования субвенции на образование органами местного самоуправления Кондопожского района.