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Воспитатели требуют остановить варварскую оптимизацию дошкольного образования в районе Карелии

Новости. Общество
09:24, 20 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
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Работники детских садов Кондопоги собирают подписи под обращением к властям Карелии с просьбой остановить уничтожение дошкольного образования.

Группа воспитателей в Кондопожском районе подготовило обращение, в котором вновь поднимает проблему оптимизации и нехватку средств на выплату зарплат работникам учреждений дошкольного образования.

"В городе Кондопога Республики Карелия в течение нескольких лет происходит планомерное уничтожение дошкольного образования под личиной оптимизации. В районе катастрофически не хватает денег для выплаты зарплат педагогам. Первым этапом был перевод воспитателей на 0,8 ставки (если 2 педагога на группу) или как вариант 3 воспитателя на 2 группы с сохранением ставки, что никоим образом не улучшает качество воспитательно-образовательной работы. Сейчас в городе грядут масштабные сокращения воспитателей и прочего персонала. 139 сотрудников предполагается сократить с 1 февраля и 1 апреля, и это в городе с населением чуть более 20000. Все это работодатель вынужден проводить по инициативе и под нажимом районной администрации", – говорится в обращении.

По мнению воспитателей, нормативы финансирования в сфере дошкольного образования в районе незаконно занижены. По информации авторов обращения, на группе будет 1,46 ставки, то есть 0,73 на воспитателя.

"Кондопожский район относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. При переводе на 0,8 мы потеряли право на педпенсию, так как при такой ставке не учитывается педагогический стаж. При 0,73 нарушается наше право на получение звания Ветеран труда и льготного выхода на пенсию, так как при такой ставке не учитывается северный стаж", - пишут воспитатели.

Воспитатели считают, что администрация района принимает решения не в пользу жителей, не считается с мнением педагогов. Они просят "изменить ситуацию в Кондопоге с детскими садами и остановить варварскую бесконечную оптимизацию дошкольного образования, так как это нарушает наши права на труд, пенсию, ухудшает условия труда и подчас создаёт угрозу безопасности жизни детей".

Напомним, в конце прошлого года Контрольно-счетная палата республики провела проверку в связи с тем, что в Кондопожском районе создалась угроза невыплаты заработной платы работникам образования, тогда как район субвенцию на образование из бюджета Карелии получил в полном объеме. По результатам проведенной работы КСП, в частности, рекомендовала министерству образования совместно с Минфином Карелии провести детальную комплекснуюпроверку целевого использования субвенции на образование органами местного самоуправления Кондопожского района.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-20 09:45:37
На пенсию очень хочут
nae
2021-01-20 10:21:41
театральный критик, имеют конституционное право.
Бритва
2021-01-20 09:44:22
не для того Зурабов, Голикова, Явлинский, Гайдар, Починок, Навальный и прочие работали
Leopol'd
2021-01-20 11:00:26
Бритва, попутал ты что-то. 20 лет уже ЕР и Путин рулят.
nae
2021-01-20 09:35:05
А смысл писать обращение к тем, кто инициировал всю эту вакханалию? Надо сразу писать заинтересованным людям, которые с удовольствием разнесут информацию с целью лишний раз подопнуть целесообразность подобных решений. Глядишь, пойдёт волна народного негодования, а там, возможно, и что нибудь решить получится.
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