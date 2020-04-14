Воспитателя детсада в Карелии будут судить за падение ребенка со шведской стенки

Воспитатель детского сада из Прионежья предстанет перед судом из-за несчастного случая с малолетним воспитанником, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2019 года воспитатель оставила малолетнего воспитанника детского сада в помещении игровой комнаты без должного присмотра.

Предоставленный сам себе ребенок забрался на шведскую стенку, но удержался и упал с высоты не менее 2 метров на пол. При этом маты или иные амортизирующие настилы у шведской стенки отсутствовали. Из-за полученной травмы пострадавший длительное время находился в больнице на лечении.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

Руководитель образовательной организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Следственном комитете сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту получения травмы 4-летним воспитанником дошкольного образовательного учреждения по признакам преступления – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.