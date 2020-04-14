890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заболевший коронавирусом сотрудник БСМП Петрозаводска приехал из Санкт-Петербурга 4
Новое
Сегодня 11:46
Общественный транспорт в Петрозаводске начнет ездить только в конце апреля 4
14.04.2020 19:40
В Карелии 61-летний папа ушел в декрет
Сегодня 09:13
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть"
Новое
Сегодня 13:31
Приезжающих в Карелию из Москвы и Санкт-Петербурга отправят в самоизоляцию на 14 дней
14.04.2020 19:48

Воспитателя детсада в Карелии будут судить за падение ребенка со шведской стенки

Новости. Криминал
12:16, 15 Апреля 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
Загрузка...

Воспитатель детского сада из Прионежья предстанет перед судом из-за несчастного случая с малолетним воспитанником, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2019 года воспитатель оставила малолетнего воспитанника детского сада в помещении игровой комнаты без должного присмотра.

Предоставленный сам себе ребенок забрался на шведскую стенку, но удержался и упал с высоты не менее 2 метров на пол. При этом маты или иные амортизирующие настилы у шведской стенки отсутствовали. Из-за полученной травмы пострадавший длительное время находился в больнице на лечении.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

Руководитель образовательной организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Следственном комитете сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту получения травмы 4-летним воспитанником дошкольного образовательного учреждения по признакам преступления – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-15 12:38:29
Воспиталки, вас обязательно когда-нибудь посадят. Идите лучше работать в магазин, а мамочки пусть сами со своими личинками занимаются.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:31
Политкухня
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть"
Перед очередным заседанием парламента Карелии часть депутатов сходила к врачу за медицинскими справками.
Не до жиру 16
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 11
13.04.2020 16:50
Матвеев вину не признает 4
13.04.2020 15:30
Как избежать уловок мошенников
13.04.2020 08:53
Вся аналитика

Чтиво

14.04.2020 12:33
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
С одним фельдшером и без лекарств 4
08.04.2020 13:03
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
02.04.2020 10:39
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»