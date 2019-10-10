Воспитательницу уволили после объяснения детям фразы "сажать на кол"

В Ростовской области воспитательница детского сада лишилась работы из-за того, что пыталась объяснить фразу из сказки.

Женщина пыталась обжаловать решение городского суда в Ростовском областном суде, но проиграла, пишет ТАСС.

Как следует из материала дела, в феврале воспитательница читала детям из коррекционной группы сказку "Конек-Горбунок" и решила объяснить значение встретившейся там фразы, рассказав, какие именно мучения испытывал посаженный на кол человек.

После инцидента на действия воспитательницы пожаловались родители. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что женщина неоднократно нарушала должностную инструкцию и применяла методы воспитания, связанные "с психическим насилием над детьми". В марте педагога уволили.