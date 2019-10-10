Воспитательницу уволили после объяснения детям фразы "сажать на кол"

Новости по теме
Загрузка...
В Ростовской области воспитательница детского сада лишилась работы из-за того, что пыталась объяснить фразу из сказки.
Женщина пыталась обжаловать решение городского суда в Ростовском областном суде, но проиграла, пишет ТАСС.
Как следует из материала дела, в феврале воспитательница читала детям из коррекционной группы сказку "Конек-Горбунок" и решила объяснить значение встретившейся там фразы, рассказав, какие именно мучения испытывал посаженный на кол человек.
После инцидента на действия воспитательницы пожаловались родители. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что женщина неоднократно нарушала должностную инструкцию и применяла методы воспитания, связанные "с психическим насилием над детьми". В марте педагога уволили.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
Сегодня 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
09.10.2019 16:08
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии