Восстановление моста в деревне Судалица продолжается

Подрядчик ежедневно предоставляет фотоотчет о ходе выполнения работ.
Ремонтно-восстановительные работы моста в деревне Судалица продолжаются, сообщили в паблике Олонецкого района Карелии.
Как рассказали в группе, в первый день работ полностью демонтировали обрушившиеся строения моста. Во второй день на объект перевезли все необходимые материалы (пиломатериал, металлические конструкции) для восстановления моста.
В субботу и воскресенье будут вестись ремонтно-монтажные работы пролетных строений моста (натяжение тросов, укрепление якорных зацепов, сварочные работы).
«Подрядчик ежедневно предоставляет фотоотчет о ходе выполнения работ», — сообщается на странице главы Олонецкого района Вадима Мурого.
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