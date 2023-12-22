Восстановление моста в деревне Судалица продолжается

Подрядчик ежедневно предоставляет фотоотчет о ходе выполнения работ.

Ремонтно-восстановительные работы моста в деревне Судалица продолжаются, сообщили в паблике Олонецкого района Карелии.

Как рассказали в группе, в первый день работ полностью демонтировали обрушившиеся строения моста. Во второй день на объект перевезли все необходимые материалы (пиломатериал, металлические конструкции) для восстановления моста.





В субботу и воскресенье будут вестись ремонтно-монтажные работы пролетных строений моста (натяжение тросов, укрепление якорных зацепов, сварочные работы).





«Подрядчик ежедневно предоставляет фотоотчет о ходе выполнения работ», — сообщается на странице главы Олонецкого района Вадима Мурого.



