Восстановлено движение троллейбусов в Петрозаводске

Троллейбусам маршрута № 3 в карельской столице была срочно изменена схема движения.
Движение троллейбусов маршрута № 3 в Петрозаводске восстановлено, сообщили в муниципальном предприятии «Городской транспорт».
Напомним, из-за невозможности выезда электротранспорта с улицы Заводской на Первомайский проспект временно менялась схема движения троллейбуса маршрута № 3.
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