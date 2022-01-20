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Вотчина карельского Деда Мороза получила лицензию

Новости. Общество
10:05, 21 Января 2022

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Россельхознадзор выдал Вотчине Талви Укко лицензию на право содержать и использовать животных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 17 января приняло решение выдать бессрочную лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах ИП Столярову Н. Д. («Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко»), где находятся питомник хаски и оленья ферма.

Ранее специалисты Россельхознадзора провели проверку организации, в результате которой не было найдено нарушений. Лицензия была выдана, информация была внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.

Ранее подобные лицензии в Карелии получили уже 5 зоопарков.

Напомним, в августе одна из посетительниц «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко» была неприятно удивлена эксплуатацией животных на туробъекте, обратившись в Карельское общество защиты животных.

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