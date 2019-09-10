Вотум недоверия хотят выразить главе Минздрава Карелии

Депутат Андрей Мазуровский заявил о необходимости выразить недоверие министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову из-за того, что тот не явился на встречу с парламентариями.

Министр Михаил Охлопков не появился на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике, которое состоялось в карельском парламенте во вторник, 10 сентября.

На комитете подлежал рассмтрению вопрос об организации первичной медико-санитарной помощи на территории республики, проблемах и путях решения. Вопрос в итоге был перенесен.

Депутат Андрей Мазуровский заявил, что министр здравоохранения должен был присустствовать на заседании. Парламентарий предложил выразить вотум недоверия главе карельского Минздрава.

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