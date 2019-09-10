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Новости. Общество
16:19, 10 Сентября 2019
фото: © Мария Васильева

Вотум недоверия хотят выразить главе Минздрава Карелии

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Депутат Андрей Мазуровский заявил о необходимости выразить недоверие министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову из-за того, что тот не явился на встречу с парламентариями.

Министр Михаил Охлопков не появился на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике, которое состоялось в карельском парламенте во вторник, 10 сентября.

На комитете подлежал рассмтрению вопрос об организации первичной медико-санитарной помощи на территории республики, проблемах и путях решения. Вопрос в итоге был перенесен.

Депутат Андрей Мазуровский заявил, что министр здравоохранения должен был присустствовать на заседании. Парламентарий предложил выразить вотум недоверия главе карельского Минздрава.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Милс
2019-09-10 19:35:37
Господин Мазуровский! Сколько Вы заседаете в Парламенте Карелии???? Что сделали лично ВЫ для нашего здравоохранения? Пока вижу только дешёвый популизм!!!
кир
2019-09-10 18:03:25
Согласно фото, Михаил Охлопков вызывает доверие, а Мазуровский - нет. На лице всё написано.
Сеня
2019-09-10 17:35:52
Хехе , Почему только ему ? А то он сам решил и не явился , .
Выше то слабо замахнуться , так сказать 'на Уильяма Шекспира ' , вождя его ???
Ашот
2019-09-10 17:45:47
Сеня, а хто под Шекспиром имеется ? )))
Сеня
2019-09-10 18:19:34
Ашот, так кто главный "вождь" его в правительстве тот и …..

А депутатов-едросов жалко , никто им не рад , никто не к ним не приходит , даже министры Хе Хе .
Неравнодушный
2019-09-10 17:18:58
Чего пристали к человеку? Может, он болеет.
однозначно
2019-09-10 16:41:49
Послал депутатишек и правильно сделал
Гость
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