Возбуждено дело о мошенничестве в фонде Капремонта

Управление МВД по Петрозаводску возбудило уголовное дело о мошенничестве в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

"По факту мошенничества в фонде капительного ремонта Карелии следователями возбуждено уголовное дело по … [статье] 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по делу проводятся следственные действия. Сумму ущерба, а также другие подробности дела в ведомстве не уточнили.

В информационно-аналитических материалах прокуратуры Карелии по итогам 2017 года отмечается, что уголовное дело возбуждено и расследуется "по выявленным фактам мошенничества с использованием служебного положения со стороны бывшего руководителя фонда капремонта". В пресс-службах прокуратуры и МВД Карелии не уточнили, когда именно были совершены преступления.

В начале января 2018 года исполняющим обязанности генерального директора фонда капремонта республики назначили Виталия Берлогина. До этого в разное время фонд возглавляли экс-руководитель Государственной жилищной инспекции Карелии Михаил Крюков, бывший депутат парламента республики Михаил Баранов, а также Анатолий Пекерман.