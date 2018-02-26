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Новости. Общество
15:26, 26 Февраля 2018

Возбуждено дело о мошенничестве в фонде Капремонта

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Управление МВД по Петрозаводску возбудило уголовное дело о мошенничестве в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

"По факту мошенничества в фонде капительного ремонта Карелии следователями возбуждено уголовное дело по … [статье] 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по делу проводятся следственные действия. Сумму ущерба, а также другие подробности дела в ведомстве не уточнили.

В информационно-аналитических материалах прокуратуры Карелии по итогам 2017 года отмечается, что уголовное дело возбуждено и расследуется "по выявленным фактам мошенничества с использованием служебного положения со стороны бывшего руководителя фонда капремонта". В пресс-службах прокуратуры и МВД Карелии не уточнили, когда именно были совершены преступления.

В начале января 2018 года исполняющим обязанности генерального директора фонда капремонта республики назначили Виталия Берлогина. До этого в разное время фонд возглавляли экс-руководитель Государственной жилищной инспекции Карелии Михаил Крюков, бывший депутат парламента республики Михаил Баранов, а также Анатолий Пекерман.

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Комментарии

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Серж
2018-02-26 19:05:21
Министров и замов не забудьте привязать к ФКР и УКСу , тоже кормились там.
petronik
2018-02-26 18:39:23
Посмотрел, а Фонд, оказывается принадлежит Минстрою. Это уже какая-то тенденция.
Борис
2018-02-26 16:10:13
Серебряков сказал: "что национальная идея России: это :хамство,сила и наглость",добавил бы ещё воровство и повальную коррупцию,тогда б совсем точно было....
nae
2018-02-26 15:47:18
Любому ежу было понятно, для чего создается фонд капремонта, так эти деятели даже не потрудились своровать так, что бы не засветиться. Совсем расслабились.
Гость
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