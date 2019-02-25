Возбуждено уголовное дело о гибели рабочего в ж/д депо в Петрозаводске

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в сборочном цехе вагоноремонтного депо на железнодорожной станции "Петрозаводск".

Трагедия произошла ночью 16 февраля.

"Двое граждан Украины 37 и 40 лет работали в Карелии вахтовым методом в коммерческой строительной фирме по договору подряда этой организации с железной дорогой. Они мыли оборудование сборочного цеха, полы, стены и потолки. Один из этих мужчин нарушил меры предосторожности, вследствие чего второго гражданина Украины, 40 лет, ударило электрическим током, и он скончался на месте происшествия", –сообщил транспортный прокурор Карелии Дмитрий Бычихин.

Возбуждено уголовное дело.

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