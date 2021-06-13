Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере.

Об этом сообщили в региональном управлении Следкома РФ.



Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.

В Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что сначала начал тонуть один из ребят. Двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти - он доставал одноклассников из-под воды и сажал их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться и они снова уходили под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Все подробности трагедии читайте в статье «Самое ужасное - то самое чувство беспомощности».