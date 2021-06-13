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Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков

Новости. Общество
18:10, 14 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере.

Об этом сообщили в региональном управлении Следкома РФ.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.

В Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что сначала начал тонуть один из ребят. Двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти - он доставал одноклассников из-под воды и сажал их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться и они снова уходили под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Все подробности трагедии читайте в статье «Самое ужасное - то самое чувство беспомощности».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-06-14 19:34:47
Если только заборы вокруг озера поставить, на Береговой всегда купались. Ну, или пляж хоть один устроить со спасателями.
Матвей
2021-06-14 19:25:08
Пока лет по 5 ,хотя бы , не получат бездельники чиновники, ничего так и не изменить будет....
Вася
2021-06-14 19:23:23
В ближайшие 5 лет Россия войдет в топ 10 самых нищих стран,
Изя
2021-06-14 19:38:23
Вася, Карелия уже вошла по регионам ))
кир
2021-06-14 18:45:13
Чепуха, нет виновных, кроме самих ребят, их семей и школы. Кто их мог научить жить в этом сложном и страшном мире?
Изя
2021-06-14 18:21:22
Вот это дело !!! Пора и закон применять , не забыть надо про тех кто пляжи не оборудует годами и купаться запретил , и не проконтролировал исполнение постановления :)
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