Возле будущего памятника Гаскойну в центре Петрозаводска сносят деревья (ВИДЕО)

Жителей Петрозаводска обеспокоила вырубка деревьев в центре города: в мэрии объяснили это вопросом безопасности горожан.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка. Женщина рассказала, что возле перекрестка проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, на площадке, где идет подготовка к установке памятника Чарльзу Гаскойну, происходит вырубка деревьев. Жительница города была обеспокоена судьбой парка, являющегося местом отдыха многих петрозаводчан.

Мы связались с пресс-службой администрации города, где подтвердили факт вырубки и уточнили, что речь идет о четырех аварийных деревьях — трех липах и одной березе — разрешение на снос которых выдано в городской мэрии. Старые деревья могли представлять опасность для прохожих, поэтому решено было их срубить.

Между тем, подготовка к установке памятника изобретателю и оружейнику, начальнику Олонецких горных заводов Чарльзу Гаскойну идет полным ходом — ранее на площадку был доставлен постамент под памятник.