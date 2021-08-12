Постамент под памятник Чарльзу Гаскойну доставлен в центр Петрозаводска (ФОТО)

Житель Петрозаводска Сергей Контти запечатлел момент прибытия постамента к месту установки памятника Чарльзу Гаскойну.

Рабочие привезли постамент под памятник Чарльзу Гаскойну на автомобиле. Этот момент зафиксировал на камеру Сергей Контти. Фото разместил паблик «Живой Петрозаводск».

«Пешеходная экскурсия по городу П. удачно сегодня совпала с моментом доставки постамента под памятник Чарльзу Гаскойну, шотландскому инженеру-оружейнику, самым серьезным образом отметившемуся когда-то в истории как Олонецкой губернии (Карелии), так и всей России», — сообщил Контти.

Монумент великому металлургу Чарльзу Гаскойну будет установлен на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Карла Маркса. Памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Рабочие должны установить памятник до конца августа, сообщалось ранее.