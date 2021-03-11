Возобновился рост цен на новые отечественные автомобили в Карелии

Автомобили отечественных марок в Карелии в начале марта подорожали на 0,5% - это произошло впервые за полгода на фоне постоянного роста цен на иномарки.

Последние данные опубликовал Карелиястат по результатам мониторинга потребительских цен за период с 2 по 9 марта.

Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в дилерских центрах на территории Карелии 1 марта составляла 647,9 тыс. рублей, а к 9 марта увеличилась до 651,4 тыс. На сколько выросли цены на иномарки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".