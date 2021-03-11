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Возобновился рост цен на новые отечественные автомобили в Карелии

Новости. Общество
09:47, 12 Марта 2021
фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Автомобили отечественных марок в Карелии в начале марта подорожали на 0,5% - это произошло впервые за полгода на фоне постоянного роста цен на иномарки.

Последние данные опубликовал Карелиястат по результатам мониторинга потребительских цен за период с 2 по 9 марта.

Средняя  стоимость новых отечественных автомобилей в дилерских центрах на территории Карелии 1 марта составляла 647,9 тыс. рублей, а к 9 марта увеличилась до 651,4 тыс.

На сколько выросли цены на иномарки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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наташка
2021-03-12 10:22:48
Если захотите подарить мне новенькие весенние туфельки, то они обязательно должны быть красного цвета.
ромео
2021-03-12 09:58:21
и что? Типа вас это волнует? Ну не в США же подорожало
Гость
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