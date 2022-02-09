Впервые с начала пандемии в России за сутки заразились более 200 тысяч человек

Рекорд по суточному числу случаев ковида установлен в России — 203 949 заражений за минувшие 24 часа, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 203 949 случаев COVID-19. Днем ранее эта цифра составила 196 076 случаев.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 13 731 794 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 11 021 633.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 112 236 человек.

По данным на 11 февраля, за сутки в России подтверждено 722 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончалось 338 813 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 1 042 новых случая коронавирусной инфекции это новый рекорд с начала пандемии. Зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 674 человека.