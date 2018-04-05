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Новости. Общество
10:34, 05 Апреля 2018

ВПЕРВЫЕ В КАРЕЛИИ: Весь поселок встал на защиту земляка, осужденного за педофилию

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В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.

Почему люди не поверили карельскому правосудию и вышли с протестом на улицу, попыталась разобраться журналист "Столицы на Онего".

В январе 2018 года Пряжинский районный суд приговорил жителя поселка Ильинский Олонецкого района 48-летнего Эдуарда Сидорова к 14 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней приемной дочки. По словам адвоката Владислава Стефанова, все обвинение строилось на одной видеозаписи, которую сделала 15-летняя двоюродная сестра пострадавшей.

На записи видно, как старшая девочка задает наводящие вопросы младшей сестренке (назовем ее Ариной – прим. авт.) о сексуальных домогательствах отчима – Эдуарда Сидорова.

На основании чего суд приговорил жителя поселка Ильинский к 14 годам колонии строго режима и почему его односельчане устроили митинг, не поверив в обвинение, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-05 10:51:55
Ирина Меркова имя себе делает на том, как она понимает события. То на "инвалидике", то на педофиле. А истина совсем не там, а где-то в другом месте. Общество нельзя расшатывать и СМИ должны отвечать за свои слова.
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"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
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