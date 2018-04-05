ВПЕРВЫЕ В КАРЕЛИИ: Весь поселок встал на защиту земляка, осужденного за педофилию

В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.

Почему люди не поверили карельскому правосудию и вышли с протестом на улицу, попыталась разобраться журналист "Столицы на Онего".

В январе 2018 года Пряжинский районный суд приговорил жителя поселка Ильинский Олонецкого района 48-летнего Эдуарда Сидорова к 14 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней приемной дочки. По словам адвоката Владислава Стефанова, все обвинение строилось на одной видеозаписи, которую сделала 15-летняя двоюродная сестра пострадавшей.

На записи видно, как старшая девочка задает наводящие вопросы младшей сестренке (назовем ее Ариной – прим. авт.) о сексуальных домогательствах отчима – Эдуарда Сидорова.

На основании чего суд приговорил жителя поселка Ильинский к 14 годам колонии строго режима и почему его односельчане устроили митинг, не поверив в обвинение, читайте здесь.