Врач из Карелии рассказала о возможных неизвестных последствиях ковида для переболевших (ВИДЕО)

Заведующая поликлиникой Олонецкой ЦРБ Елена Митрофанова считает, что те, кто перенес инфекцию коронавируса, могут столкнуться с ее неизвестными последствиями.

Об этом Елена Митрофанова рассказала в своем выступлении, опубликованном на странице в соцсети главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«На протяжении двух лет мы боремся с коварной инфекцией COVID-19, с появлением которой наша жизнь радикально изменилась. Эта тяжелая инфекция унесла миллионы жизней. Многие люди остались инвалидами. Какие отдаленные последствия ждут нас в будущем после перенесенной инфекции, мы не знаем. Единственно правильный выбор в данной ситуации, который поможет нам и обезопасит нашу жизнь, — это вакцинация», — заявила Елена Митрофанова.

Медик призвала вакцинироваться и пройти ревакцинацию тем, кто сделал прививку давно.

Ранее сообщалось, что коронавирус унес жизни еще пяти жителей Карелии.