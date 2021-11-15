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Врач из Карелии рассказала о возможных неизвестных последствиях ковида для переболевших (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:42, 07 Декабря 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК / скриншот видео

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Заведующая поликлиникой Олонецкой ЦРБ Елена Митрофанова считает, что те, кто перенес инфекцию коронавируса, могут столкнуться с ее неизвестными последствиями.

Об этом Елена Митрофанова рассказала в своем выступлении, опубликованном на странице в соцсети главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«На протяжении двух лет мы боремся с коварной инфекцией COVID-19, с появлением которой наша жизнь радикально изменилась. Эта тяжелая инфекция унесла миллионы жизней. Многие люди остались инвалидами. Какие отдаленные последствия ждут нас в будущем после перенесенной инфекции, мы не знаем. Единственно правильный выбор в данной ситуации, который поможет нам и обезопасит нашу жизнь, — это вакцинация», — заявила Елена Митрофанова.

Медик призвала вакцинироваться и пройти ревакцинацию тем, кто сделал прививку давно.

Ранее сообщалось, что коронавирус унес жизни еще пяти жителей Карелии.

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Комментарии

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Штази
2021-12-07 11:14:49
"Врачу, излечися сам." (с).
кир
2021-12-07 11:06:39
А вы только против, бездари. :)
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-07 10:22:35
как к врачу потеряла доверие и уважение.
dikas
2021-12-07 10:20:19
Что за бред она несёт.Не знает какие будут удалённые последствия у переболевших.
Если и будут, то ревакцинация им как поможет?
Leopol'd
2021-12-07 10:16:11
Прям страшно к таким врачам обращаться. Ради похвалы и сохранения должности готовы любой бред нести. Жаль! Наверняка хороший специалист.
Zim
2021-12-07 10:16:03
«Российские ученые и врачи требуют раскрыть данные о вакцинации
«Доверие строится на открытости, а единственный способ спокойно и аргументированно парировать недостоверные утверждения — это сослаться на официальные или научные данные.
Закрытость государства существенно затрудняет открытый разговор с теми, кто сомневается в вакцинации. Нам нужны открытые данные, чтобы в заявлениях о сравнении рисков разных событий после вакцинации и при ковиде, о том, что эффективнее — прививаться или не прививаться, — мы могли опираться на конкретные числа, полученные из реальной практики», — говорится в сообщении.
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