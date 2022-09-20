Врач назвал неочевидные продукты, препятствующие похудению

С галетами и соками следует быть аккуратнее, предупредил врач-диетолог.

Неочевидные продукты, препятствующие похудению, «Вечерней Москве» назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В первую очередь он выделил галетное печенье, которое, по его словам, ничем не отличается по составу от песочного — жирного калорийного продукта. Слова врача приводит Мослента.

«Сосиски или молочные колбасы создают ощущение того, что это мясной продукт, просто прокрученный определенным образом. Но если посмотреть состав, можно увидеть, что там очень много жира», — предупредил он.

Со сладкими кисломолочными продуктами — йогуртами и творожками — Гинзбург посоветовал быть аккуратнее, так как наличие сахара в них перечеркивает всю пользу от продукта.

Подсолнечное масло, используемое вместо оливкового, также может способствовать набору лишнего веса. Специалист объяснил, что это связано с тем, что подсолнечное масло способствует тканевому воспалению, а оливковое — препятствует ему.

«Мы все полагаем, что фрукты и соки — одно и то же, но это не так. Разница определяется тем, что из фруктов фруктоза впитывается не так быстро, а из соков — очень быстро. А фруктоза — довольно вредный сахар», — добавил эксперт.