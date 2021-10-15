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Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие

Новости. Общество
22:00, 15 Октября 2021
фото: pixabay.com / TheVirtualDenise

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Эксперт рассказала, что нужно делать для того, чтобы сохранить крепкое здоровье.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина назвала пять факторов сохранения здоровья и долголетия: не нужно курить, солить еду, злоупотреблять алкоголем, следует больше ходить и есть овощи и фрукты. Об этом информирует РИА Новости.

«…Выведен индекс приверженности здоровому образу жизни. …На 36% ниже смертность у тех, кто этого индекса придерживается. Из множества факторов выделено пять. …Первое — это не курить. Второе — это ходить. …Третий показатель — не солить. …Четвертое — есть овощи и фрукты. …И, наконец, последнее — не злоупотреблять алкоголем», — сказала Драпкина на третьем Евразийском женском форуме.

Она отметила, что российские женщины едят много выпечки и мало рыбы, овощей и фруктов. «…А от чего женщины умирают? Если мы говорим о женском здоровье, значит это причины смерти. Так вот, женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И заболевания, скажем так, онкологические в общем пуле, они находятся на втором, иногда на третьем месте, там в зависимости от статистических отчетов», — отметила Драпкина.

«Второй вопрос: что влияет на выживаемость. Здесь я как ученый должна дать научные данные, данные эпидемиологические, поскольку наш Центр терапии и профилактической медицины на протяжении десятилетий обладает этими данными …на основе уникальных эпидемиологических данных очень многих регионов Российской Федерации», — заявила она, назвав такие факторы, как уровень образования, доходов, уровень артериального давления, ожирение — индекс массы тела, а также ряд медицинских лабораторных показателей.

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