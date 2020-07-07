Врач назвала способы спасти обгоревшую на солнце кожу

Как привести кожу в порядок, если вы обгорели на солнце, рассказала доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Люди, которые вышли на солнце после долгого перерыва, рискуют получить солнечный ожог: кожа краснеет, становится чувствительной, а затем начинает шелушиться.



Что делать в таких случаях, рассказала в интервью радио Sputnik Светлана Жабоева.



"В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем. Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивавшие и увлажняющие ингредиенты. Не нужно никаких спиртовых, масляных средств. Это должны быть не жирные кремы, а легкие эмульсии. Наносить крем необходимо каждые 3-5 часов", – посоветовала диетолог.



Если появилось шелушение, ни в коем случае нельзя удалять его самостоятельно, отметила косметолог. По ее словам, следует только наносить успокаивающие и увлажняющие средства.



"Это может быть увлажняющая эмульсия, молочко, могут быть маски на гидрогелевой или тканевой основе, содержащие гиалуроновую кислоту. Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации. Нельзя использовать механические, химические скрабы, удалять остатки шелушения, только смягчать, чтобы они естественным образом скатывались и отходили", – объяснила Светлана Жабоева.



Если под рукой ничего нет – например, если вы находитесь на даче, – можно нанести на кожу какой-нибудь кисломолочный продукт, а лучше сливки, добавила врач-косметолог.