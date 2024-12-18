здоровье работа экология
реклама на сайте
До Нового года квартиру в ЖК «Флотилия» можно купить со скидкой от застройщика до 350 000 рублей
18.12.2024 15:52
Карельские ученые создали уникальную технологию для поиска ягод и грибов
18.12.2024 07:00

Врач объяснила, как снимать головную боль без лекарств

Новости. Медицина
00:10, 19 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Пьянь»

Новости партнеров

По словам невролога, с самым распространенным типом головной боли можно справиться без медикаментов.

Головная боль — сигнал организма о необходимости отдыха и заботы о себе. О том, как справиться с недугом без применения медикаментов, 18 декабря «Известиям» рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

По ее словам, головная боль напряжения — наиболее распространенный тип головной боли, причина возникновения которого до конца неизвестна. Он часто возникает в результате хронического стресса и мышечного напряжения, может сопровождаться ощущением тяжести и сдавливания головы, напряжением в шее и плечах.

«Можно ли справиться с этим недугом без медикаментов? Да, если головная боль эпизодическая и беспокоит не чаще 15 раз в месяц», — отметила Терехова.

Она рассказала, что одним из самых эффективных методов профилактики и борьбы с головной болью является лечебный массаж головы и шейно-воротниковой зоны, который не только устраняет болевой синдром, но и расслабляет нервную систему, а также восстанавливает кровоток.

Помимо этого, для профилактики головной боли напряжения невролог посоветовала избегать длительного пребывания в неудобной позе, проводить больше времени на свежем воздухе, больше двигаться, не допускать физического и эмоционального переутомления, следить за сном и режимом питания. Кроме того, врач рекомендовала освоить дыхательные упражнения и йогу, которые способствуют расслаблению, а также стараться избегать стрессовых ситуаций и работать над эмоциональным состоянием.

Терехова подчеркнула, что терпеть и игнорировать частую и сильную головную боль нельзя.

«Игнорирование головной боли напряжения может привести к закреплению неправильного мышечного и эмоционального стереотипа. Постоянный спазм мышц провоцирует хронические боли, ухудшает общее самочувствие и снижает качество жизни. Со временем и злоупотреблением анальгетиками это состояние может перерасти в более серьезные заболевания, такое как абузусная головная боль», — предупредила эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
13.12.2024, 18:45
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.