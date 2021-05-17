Врач объяснил дачникам главное правило при работе в жару

В период рекордной жары дачникам необходимо соблюдать одно главное правило, чтобы не навредить здоровью.

Свои рекомендации россиянам назвал врач-гериатр Юрий Конев в разговоре с НСН, на которое ссылается Лента.ру.

По его словам, сейчас важно не перегружаться, иначе могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это связано с тем, что за зиму организм человека отвык от больших нагрузок. «Желание все быстренько перекопать должно подавляться. Работать в позе молящегося магометанина, то есть стоя на коленях, почти упираясь лбом в землю, не нужно», — сказал медик.

Он отметил, что, работая в грядках, лучше поставить себе небольшую скамейку. Сидеть на ней надо, сохраняя правильные положение и наклон тела.

Ранее Роспотребнадзор назвал основные меры безопасности в жаркую погоду. Одежда должна быть из натуральной ткани светлых тонов, при выходе на солнце необходимы головной убор и солнцезащитные очки. Делами лучше заниматься в утреннее или вечернее время, отказаться от спиртного и пить больше воды, ограничить потребление мяса и физические нагрузки.