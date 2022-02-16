Врач-предприниматель из Карелии уверена, что успех заключается в любви к своей профессии

Два года назад Наталья Леванчук открыла «Центр урологии и андрологии» Петрозаводска, и сегодня к ней приезжают на лечение пациенты не только со всех районов Карелии и других городов России, но и Финляндии.

По словам основателя и руководителя центра Натальи Леванчук, секрет успеха прост — пациенты приходят не в больницу, а к врачу. Своему врачу, которому они доверяют. А потом рассказывают об этом знакомым. Эта хорошо работает, когда за все стадии лечения — от первичной консультации до проведения анализов и терапии, отвечает один и тот же доктор. Наталья — доктор именно такой.

По словам Натальи, впервые она решила заняться свои делом и создать медицинский кабинет несколько лет назад. К тому времени у нее за плечами был 13-летний опыт работы врачом-урологом в различных государственных медучреждениях.

— У меня было желание развиваться, получать новые знания, применять современные технологии и практиковать новые услуги. Самостоятельно я много ездила на специализированные курсы и стажировки в различные компании и ведущие медицинские клиники. У меня было стремление работать на качественном оборудовании, которое позволило бы оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. И мои пациенты поддержали меня в этом. Так возникла идея создать «Центр андрологии и урологии» в Петрозаводске. Я сразу решила, что хочу отвечать только за себя, за свою специальность, поэтому в моем центре предоставляются именно услуги по моему профилю. Я хотела, чтобы каждому пациенту можно было уделить максимальное количество времени, чтобы он получил сразу весь спектр услуг — лабораторные исследования, УЗИ: все в одном месте за один день, - рассказала Наталья.

Наталья ушла из государственной больницы, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя на патентной системе налогообложения, арендовала помещение и приобрела дорогостоящее оборудование. Открытие центра совпало с началом пандемии, пациентов было немного, поэтому поначалу пришлось нелегко. Количество пациентов увеличилось после запуска рекламной кампании на телевидении и в интернете. У людей появилась возможность обратиться со своей деликатной проблемой и получить лечение в доверительной атмосфере и по удобному индивидуальному графику.

— В мою клинику приезжают пациенты со всех районов Карелии, многие организации заказывают медицинские профилактические осмотры, которые позволяют своевременно выявить и решить проблемы, получить необходимую консультацию, — рассказывает руководитель центра. — Есть пациенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также живущие в Финляндии российские граждане.

По словам Натальи, возместить затраты на аренду помещения и покупку оборудования она смогла, в том числе благодаря государственной поддержке. Часть расходов ей компенсировала администрация Петрозаводска, в Центре «Мой бизнес» помогли и с рекламой — разместили информацию о Центре в буклете для туристов.

— Я иду на работу с радостью, мне приятно, что мои знания и опыт приносят пользу пациентам, возвращают им здоровье, улучшают качество их жизни, — говорит Наталья. — И слова их благодарности для меня многое значат!