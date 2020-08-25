Врач рассказал, как застраховаться от морщин

Морщины, которые первыми указывают на старение кожи лица, могут появляться из-за нерационального питания, неправильного ухода, постоянных стрессов и эмоциональных перегрузок.

Но основная роль в этом процессе все же принадлежит мимике, рассказала в интервью радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.



"Основополагающая причина морщин – это мимика. Даже у детей, которые хмурятся и улыбаются, образуются заломы, но морщины не остаются. Это объясняется тем, что в молодости резервы кожи не дают морщинам образовываться. Но с возрастом уменьшается уровень коллагена, кожа обезвожена и морщины остаются", – объяснила специалист.



Рано или поздно такие проблемы с кожей возникают у всех. У большинства людей первые признаки старения на лице можно заметить уже в 25–30 лет. Однако современная косметология предлагает массу способов избежать этого, напомнила Светлана Жабоева.



"Надо максимально увлажнять кожу. Мимика есть у всех, но морщины образуются в разном возрасте. Чем более увлажненная и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы. Если у человека генетически тонкая, чувствительная и обезвоженная кожа, то этим людям надо в более раннем возрасте применять такие кремы", – рассказала дерматолог.

Кроме того, по словам врача, существуют инъекционные процедуры, они помогают блокировать основную причину образования морщин.