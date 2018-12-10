Врачам и учителям хотят запретить принимать подарки

Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей. Для них будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции.

Директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак сообщил, что в конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления.

Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих, пишет "РИА Новости".



По словам Баснака, сюда войдут учреждения, предприятия, структуры, которые финансируются из бюджета.

"Например, почти все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями", – пояснил он.

Сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже трех тысяч рублей.

Таким образом, в случае, если законопроект будет принят, вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.