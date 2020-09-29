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Врачам скорой помощи разрешат помогать пациенту без его согласия

Новости. Общество
21:05, 29 Сентября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, позволяющий медицинским работникам выездной бригады скорой помощи принимать решение об оказании неотложной медпомощи без получения информированного добровольного согласия пациента или его представителей.

Как пишет ТАСС, действующие нормы закона предполагают, что гражданин или его законный представитель обязаны дать соответствующее согласие для медицинского вмешательства. При этом, как подчеркивают авторы проекта, "любое действие медицинского работника, оказывающего скорую медицинскую помощь по отношению к пациенту, можно считать медицинским вмешательством (опрос, осмотр, манипуляция, инъекция), значит, на любое такое действие необходимо получение ИДС".

Законопроектом предлагается разрешить медработнику выездной бригады скорой помощи, назначенному старшим, принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю. Такие же нормы должны коснуться и оказания скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации. При этом за пациентом и его представителями сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства - соответствующий документ должен быть письменно оформлен. Нововведение ускорит получение гражданами своевременной и качественной медпомощи, а также обеспечит правовую защищенность медицинских работников выездной бригады скорой помощи, уверены авторы инициативы.

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