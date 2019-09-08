Врачи 9-й день борются за жизнь маленького мальчика, обгоревшего на пожаре в Карелии

Врачи ожогового центра в Нижнем Новгороде борются за жизнь 6-летнего мальчика из Карелии, который, спасая дедушку из горящей бани, получил 90% ожогов тела. О состоянии ребенка рассказала его мама.

Сегодня мама Юля 6-летнего Святослава сообщила, что состояние ее сына, получившего страшные ожоги, остается крайне тяжелым, нестабильным, но без отрицательной динамики.

"Наш котенок борется изо всех сил, - написала Юлия. – Девятый день борьбы. Спасибо врачам, что они с ним. Спасибо всем, кто поддерживает, молится. Низкий поклон за ваши сообщения и комментарии. За неоценимую и невероятную поддержку".

На своей странице Юля выложила видео с танцем Святослава.

"Обещали вчера Святику, если мама с утра позвонит и врач скажет, что отрицательной динамики нет, то обязательно скинем его танец!", - написано в комментарии к видеоролику с танцем.

В последние дни лета, 30 августа, в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

Ребенок был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи спасали его жизнь. 3 сентября пострадавшего мальчика транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Как произошел несчастный случай, читайте здесь.