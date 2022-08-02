Врачи борются за жизнь ребенка и его родителей, попавших в ДТП в Карелии

Семья из трех человек попала в серьезное ДТП в Сортавальском районе Карелии, они в реанимации.
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
По его словам, вызов поступил в «скорую помощь» Сортавальской ЦРБ в субботу в 18.23.
На подъезде к поселку Хелюля произошло столкновение легкового автомобиля со стоящим лесовозом.
Пострадали жители Лениградской области, в том числе ребенок 2007 года рождения.
«У ребенка — переломы бедра и голеней, он в отделении. У отца — перелом бедра, обеих костей голеней, у матери — тупая травма живота, перелом позвоночника, за их жизнь врачи борются в ИТАРе», — написал министр на своей странице Вконтакте.
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