Врачи борются за жизнь ребенка и его родителей, попавших в ДТП в Карелии

Семья из трех человек попала в серьезное ДТП в Сортавальском районе Карелии, они в реанимации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, вызов поступил в «скорую помощь» Сортавальской ЦРБ в субботу в 18.23.

На подъезде к поселку Хелюля произошло столкновение легкового автомобиля со стоящим лесовозом.

Пострадали жители Лениградской области, в том числе ребенок 2007 года рождения.

«У ребенка — переломы бедра и голеней, он в отделении. У отца — перелом бедра, обеих костей голеней, у матери — тупая травма живота, перелом позвоночника, за их жизнь врачи борются в ИТАРе», — написал министр на своей странице Вконтакте.