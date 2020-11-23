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Врачи нашли в носу пациента монету, которая пробыла там более 50 лет

Новости. Общество
21:30, 23 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Московские врачи-оториноларингологи извлекли из носа 59-летнего мужчины монету, которую он "спрятал" в детстве.

Пациент пришел в поликлинику к врачу-оториноларингологу с жалобами на полное отсутствие носового дыхания в правой половине носа.

"Компьютерная томограмма показала, что носовой ход с правой стороны полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки. Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве – примерно в шестилетнем возрасте – играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об он этом побоялся, а потом и вовсе забыл", - сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

По словам врача-оториноларинголога больницы имени Кончаловского Татьяны Михайловой, за долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит.

"Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии", - сказала врач.

Операция под общим наркозом длилась полтора часа, монету удалось извлечь. Мужчину уже выписали домой.

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