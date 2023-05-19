Врачи Петрозаводска решают вопрос об отправке в Петербург водителя, обожженного взрывом газа

Медики БСМП Петрозаводска борются за жизнь автомобилиста,в автомобиле которого взорвался баллон с газом.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава, решается вопрос о возможной отправке в ожоговый центр Санкт-Петербурга пострадавшего водителя. Сейчас за его жизнь борются врачи БСМП Петрозаводска.



Отметим, пострадавший автомобилист в тяжелом, но стабильном состоянии находится в палате ИТАР больницы скорой медпомощи.



Напомним, 26 мая, в 14.30, на Суоярвском шоссе, недалеко от выезда из Петрозаводска, в иномарке взорвался газовый баллон.



Как «МК в Карелии» сообщили в правоохранительных органах, его вез домой житель Прионежья 1964 года рождения.



Водитель успел выбежать из автомобиля, в тяжелом ожоговом состоянии его госпитализировали.



Ранее пользователи соцсети опубликовали видео происшествия.