Врачи проверят здоровье гостей и жителей Беломорска прямо во время празднования Дня республики
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В большой программе празднования Дня республики, которое пройдёт в Беломорске 7 июля, жители и гости города смогут получить индивидуальные консультации медицинских специалистов из Петрозаводска, сообщили в Минздраве Карелии.
В фойе Дома культуры на улице Ленинской, д. 29 с 12.00 до 16.00 пройдёт акция "Здоровый город Здоровая Карелия".
Посетители акции смогут определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом "Смокелайзер", измерить артериальное давление, поучаствовать в интерактиве "Имитация алкогольного опьянения", измерить внутриглазное давление, а с помощью пульсоксиметрии установить уровень насыщения крови кислородом, пройти экспресс-диагностику на ВИЧ.
Врачи городской поликлиники №1 и Центра медицинской профилактики Республики Карелия проведут индивидуальные консультирования по вопросам самостоятельного отказа от курения, по методам контрацепции - врачи акушеры-гинекологи, специалисты Центров здоровья городских поликлиники №2 и №4 проконсультируют по вопросам здорового образа жизни, специалисты Центра-Спид проведут консультирование по профилактике заражения ВИЧ.
Все услуги оказываются бесплатно.
Организаторами акции выступили Минздрав Карелия, администрация Беломорского района,городская поликлиника №1, Беломорская Центральная районная больница,Центр медицинской профилактики Республики Карелия.
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12.00-16.00
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Индивидуальное консультирование по вопросам самостоятельного отказа от курения.
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Матвейчук В.З., врач-пульмонолог ЦМП РК
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12.00-16.00
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Определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом «Смокелайзер»
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Солдатова Л.И., старшая медицинская сестра ЦМП РК
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12.00-16.00
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Индивидуальное консультирование по методам контрацепции в рамках акции «Подари мне жизнь»
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Специалисты ГБУЗ РК « Городская поликлиника №1»
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12.00-16.00
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Консультация специалиста Центра здоровья по вопросам ЗОЖ.
Измерение артериального давления
Раздача информационного материала.
Интерактив «Имитация алкогольного опьянения».
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Специалисты Центра здоровья
ГБУЗ РК «Городская поликлиника
№ 4»
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12.00-16.00
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Измерение внутриглазного давления с помощью индикатора ВГД
Консультация специалистов Центра здоровья по вопросам ЗОЖ.
Измерение артериального давления
Пульсоксиметрия
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Специалисты Центра здоровья ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2»
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12.00-16.00
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Индивидуальное консультирование по профилактике заражения ВИЧ.
Экспресс-диагностика
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Специалисты ГБУЗ «Центр СПИД»
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