Врачи проверят здоровье гостей и жителей Беломорска прямо во время празднования Дня республики

В большой программе празднования Дня республики, которое пройдёт в Беломорске 7 июля, жители и гости города смогут получить индивидуальные консультации медицинских специалистов из Петрозаводска, сообщили в Минздраве Карелии.

В фойе Дома культуры на улице Ленинской, д. 29 с 12.00 до 16.00 пройдёт акция "Здоровый город Здоровая Карелия".

Посетители акции смогут определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом "Смокелайзер", измерить артериальное давление, поучаствовать в интерактиве "Имитация алкогольного опьянения", измерить внутриглазное давление, а с помощью пульсоксиметрии установить уровень насыщения крови кислородом, пройти экспресс-диагностику на ВИЧ.

Врачи городской поликлиники №1 и Центра медицинской профилактики Республики Карелия проведут индивидуальные консультирования по вопросам самостоятельного отказа от курения, по методам контрацепции - врачи акушеры-гинекологи, специалисты Центров здоровья городских поликлиники №2 и №4 проконсультируют по вопросам здорового образа жизни, специалисты Центра-Спид проведут консультирование по профилактике заражения ВИЧ.

Все услуги оказываются бесплатно.

Организаторами акции выступили Минздрав Карелия, администрация Беломорского района,городская поликлиника №1, Беломорская Центральная районная больница,Центр медицинской профилактики Республики Карелия.