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Новости. Общество
16:54, 03 Июля 2018

Врачи проверят здоровье гостей и жителей Беломорска прямо во время празднования Дня республики

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В большой программе празднования Дня республики, которое пройдёт в Беломорске 7 июля, жители и гости города смогут получить индивидуальные консультации медицинских специалистов из Петрозаводска, сообщили в Минздраве Карелии.

В фойе Дома культуры на улице Ленинской, д. 29 с 12.00 до 16.00 пройдёт акция "Здоровый город Здоровая Карелия".

Посетители акции смогут определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом "Смокелайзер", измерить артериальное давление, поучаствовать в интерактиве "Имитация алкогольного опьянения", измерить внутриглазное давление, а с помощью пульсоксиметрии установить уровень насыщения крови кислородом, пройти экспресс-диагностику на ВИЧ.

Врачи городской поликлиники №1 и Центра медицинской профилактики Республики Карелия проведут индивидуальные консультирования по вопросам самостоятельного отказа от курения, по методам контрацепции - врачи акушеры-гинекологи, специалисты Центров здоровья городских поликлиники №2 и №4 проконсультируют по вопросам здорового образа жизни, специалисты Центра-Спид проведут консультирование по профилактике заражения ВИЧ.

Все услуги оказываются бесплатно.

Организаторами акции выступили Минздрав Карелия, администрация Беломорского района,городская поликлиника №1, Беломорская Центральная районная больница,Центр медицинской профилактики Республики Карелия.

12.00-16.00

Индивидуальное консультирование по вопросам самостоятельного отказа от курения.

Матвейчук В.З., врач-пульмонолог ЦМП  РК

12.00-16.00

Определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе аппаратом «Смокелайзер»

Солдатова Л.И., старшая медицинская сестра ЦМП РК

12.00-16.00

Индивидуальное консультирование  по методам контрацепции в рамках акции «Подари мне жизнь»

Специалисты ГБУЗ РК « Городская поликлиника  №1»

12.00-16.00

Консультация специалиста  Центра здоровья  по вопросам ЗОЖ.

Измерение артериального давления

Раздача информационного материала.

Интерактив «Имитация алкогольного опьянения».

Специалисты Центра здоровья

ГБУЗ РК «Городская поликлиника

№ 4»

12.00-16.00

Измерение внутриглазного давления с помощью индикатора ВГД

Консультация специалистов  Центра здоровья  по вопросам ЗОЖ.

Измерение артериального давления

Пульсоксиметрия

Специалисты Центра здоровья ГБУЗ РК  «Городская поликлиника №2»

12.00-16.00

Индивидуальное консультирование по профилактике заражения ВИЧ.

Экспресс-диагностика

Специалисты ГБУЗ «Центр СПИД»

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