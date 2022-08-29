Врачи районной больницы Карелии борются за жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП

В Сортавальском районе автомобиль сбил 13-летнего ребенка, который катался на питбайке, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился ко всем родителям с просьбой следить за детьми.

«Всегда знайте, где находятся ваши дети и следите, что они делают. Особенно, если доверяете им управление велосипедом, самокатом или мопедом. Особо подчеркну, делайте так, чтобы на детях в тёмное время суток были опознавательные знаки и вы были рядом», - написал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава сообщил, что во вторник, 13 сентября, из поселка Харлу в Сортавальскую ЦРБ поступил мальчик 13 лет с множественными травмами после дорожно-транспортного происшествия. Он катался в тёмное время суток на самокате и его сбил автомобиль.

Первую медицинскую помощь квалифицированно оказала фельдшер скорой помощи из Питкяранты Галина Ивановна Коблова. В Сортавальской больнице ребёнку была срочно сделана операция бригадой врачей под руководством детского хирурга Александра Николаевича Пащенко.

«Состояние мальчика пока тяжёлое, после стабилизации мы переведём его в Детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича. Сортавальские врачи находятся на постоянной связи и консультируются со специалистами ДРБ», - сообщил Михаил Охлопков.

Благодарю фельдшера Галину Ивановну Коблову, а также детского хирурга Александра Николаевича Пащенко, ортопеда-травматолога Игоря Владимировича Семёнова и анестезиолога Игоря Владимировича Хвана.

Министр здравоохранения напомнил, что вечером во вторник, 13 сентября, в Олонце под машину попала 12-летняя девочка, которая ехала на велосипеде.

«Её доставили в Олонецкую ЦРБ с несовместимыми с жизнью травмами в коматозном состоянии. К сожалению, она скончалась», - написал Михаио Охлопков.