Врачи рассказали, почему 1 января не стоит спать целый день

Как восстановить силы после новогоднего застолья.

Отоспаться как следует, выпить с утра бульона, прогуляться на свежем воздухе, налегать на фрукты и овощи, но при этом не переедать - всех этих принципов стоит придерживаться в первый день нового года, когда воспоминания о застолье еще более чем свежи, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.

Если новогодняя ночь прошла без сна, сразу после можно поспать немного дольше, это поможет восстановить силы. Но при этом совсем не полезно впадать в спячку на все каникулы, напомнил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Спать "до упора" я не советую. Проспав первый день нового года, можно очень легко сбить режим, и есть риск проспать все каникулы. В результате вы вернетесь после праздников на работу вялыми, не отдохнувшими и долго будете восстанавливаться", - отметил он.