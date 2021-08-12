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Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни пяти крайне тяжелых больных – они не могут самостоятельно дышать

Новости. Общество
10:03, 14 Августа 2021
фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

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За минувшие сутки еще 164 человека заразились коронавирусной инфекцией в Карелии, сообщил глава Минздрава республики.

По данным на 14 августа, COVID-19 был выявлен у 164 жителей Карелии, из них 164 не были привиты. Заболели 163 человека, в состоянии средней тяжести находятся 35 пациентов, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ за сутки попал еще один.

В ковид-центрах проходят лечение 517 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Число инфицированных с начала пандемии за сутки увечилось до 58293.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще два летальных исхода от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 748 человек.

За сутки выздоровели 165 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 54726 человек.

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