Все комментаторы в Сети и журналисты "под прицелом" власти

Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Елена Пальцева прокомментировала законы об ответственности за неуважение к власти и обществу.

Президент России Владимир Путин подписал 18 марта федеральный закон, который предусматривает блокировку сетевых материалов, выражающих в неприличной форме "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Одновременно с этим глава государства утвердил закон, который определяет наказание за размещение таких материалов.

Напомним, штраф за "явное неуважение" к власти и обществу Госдума установила в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В случае повторного привлечения к ответственности за это правонарушение, виновного ждет штраф уже в 100-200 тысяч рублей или даже административный арест на срок до 15 суток.

"Столица на Онего" попросила прокомментировать оба закона руководителя Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Елену Пальцеву.

"Действие этих законов распространяется на всех пользователей сети, вне зависимости от их профессионального статуса. Под ответственность попадают и статья в онлайн-издании, и комментарий читателя этого издания, и посты обычных граждан в социальных сетях, потому что социальные сети тоже являются Интернет-ресурсом", – сказала Пальцева.

Полный текст читайте здесь.