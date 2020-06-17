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"Все медицинское оборудование в Карелии активно задействуется"

Новости. Общество
17:33, 17 Июня 2020
фото: Республиканская больница им.В.А.Баранова
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В Минздраве Карелии прокомментировали выступление генпрокурора РФ о простаивании в республике дорогого медоборудования.

Как сообщили в Минздраве Карелии, в республике большое внимание уделяется оснащению медицинских организаций медицинским оборудованием и его эффективному использованию. Только в 2019 году на приобретение современной медицинской техники было направлено более 600 млн рублей.

Все оборудование активно задействуется для оказания медицинской помощи и не используется только в период профилактического обслуживания или проведения ремонтов, которые имеют место в связи с большой востребованностью техники и интенсивностью эксплуатации.

За 2019 год на двух магнитно-резонансных томографах в Республиканском перинатальном центре и Республиканской больнице имени В.А. Баранова выполнено 6300 исследований. На всех спиральных компьютерных томографах выполнено 56200 исследований.

В прошлом году удалось приобрести сразу три новых СКТ. На этих аппаратах специалисты в Республиканской больнице сделали 6783 исследования, в Беломорской ЦРБ - 3250, в Республиканском онкологическом диспансере – 4500.

Проведено 62 тысячи эндоскопических исследований, 24 тысячи маммографий, 130 тысяч исследований на современных аппаратах УЗИ, 400 тысяч рентгенодиагностических исследований, 6 тысяч рентгенохирургических вмешательств.

Следует отметить, что все исследования проводятся по медицинским показаниям и по назначению лечащего врача.

Напомним, сегодня в ходе выступления на заседании Совета Федерации генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что в лечебных учреждениях Карелии имеется дорогостоящая медицинская техника, которая при этом не используется по своему предназначению.

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