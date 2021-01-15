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"Все небо в дыму": на Древлянке горит дом в коттеджном городке (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:47, 16 Января 2021
фото: Наталья Девятилова,Маха Корепанова, Денис Тельпин / группа ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/dtpptz
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В коттеджном городке на улице Отрадная в Петрозаводске пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме.

Очевидцы распространили в сети фото пожара в коттедже на Древлянке.

Свидетелм стал и корреспонжент "Столицы на Онего".

Фотографии появились в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

В эти минуты пожарные части Петрозаводска борются с огнем.

Как сообщили "Столице на Онего" в дежурной части МЧС, горит коттедж на улице Отрадная, дом 1. Пожару присвоен уровень 1-БИС.

По информации дежурного, погибших и пострадавших на пожаре нет.

Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться после того, как спасатели справятся с огнем.

ФОТО: Наталья Девятилова,Маха Корепанова, Денис Тельпин / группа ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/dtpptz

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