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Новости. Криминал
17:30, 26 Октября 2019
фото: Следком Карелии

Все преступления петрозаводский маньяк совершил, выпив 1,5-2 литра водки

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В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

В минувший четверг заседание было особенно тяжелым для пострадавших: родителям рассказали, как Ипатов убивал их детей, за что он лишил жизни двух незнакомых ему девушек.

Ипатов без всяких эмоций слушал прокурора, лишь рука подергивалась от пульсирующей вены, а напротив сидели родители убитых и изрезанных девушек и плакали.

Казалось, что не будет конца цинизму, жестокости и пьяному безумству. Выяснилось, что все преступления Ипатов совершил в пьяном угаре, выпив предварительно по 1,5-2 литра водки. В буквальном смысле, он не понимал, что творит. Люди, попадавшиеся на пути пьяного "петрозаводского маньяка", становились его жертвами.

"Я не помню про удары, пьян очень сильно был, - рассказал следователю Ипатов. - Последние два месяца я был в запое. Спиртное каждый день пил по 2 литра. Последние две недели провалы в памяти, в один день все сливается. Я предлагал Ксюше забрать меня подальше от города в деревню, чтобы отойти от пьянки, прийти в чувства".

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