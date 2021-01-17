Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 2
17.01.2021 21:40
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 2
Сегодня 10:35
Вернувшийся в Россию Навальный задержан в Шереметьево 35
17.01.2021 21:10
Водителям в России разрешат ездить без прав 4
17.01.2021 20:40
Невролог предупредила о малоизученных осложнениях после COVID-19
17.01.2021 19:40

"Всем нам очень жаль": учителя школы №43 сожалеют, что Александр Ханцевич ушел с поста директора

Новости. Общество
11:35, 18 Января 2021
фото: экс-директор школы №43 Александр Ханцевич/фото из личного архива
Загрузка...

Педагоги школы №43 сказали много добрых слов об Александре Ханцевиче, который уволился с поста директора их учебного заведения.

В Петрозаводске 31-летний Александр Ханцевич, занимавший должность директора школы №43 два года, уволился 11 января по собственному желанию.

Педагоги школы №43 прислали в редакцию письмо, в котором рассказали, каким замечательным руководителем был Александр Ханцевич, сколько хорошего он сделал для школы, как его любили дети и как он со всей душой относился к своей работе и коллективу.

О том, что сделал Александр Ханцевич для школы, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бритва
2021-01-18 13:21:12
ничего, папаша устроит.

С таких мест просто не уходят, место дворником ему самое то, все-таки был завхозом по прежнему месту работы
кир
2021-01-18 12:47:45
Она меня за муки полюбила,
А я ее - за состраданье к ним.
(Шекспир)
Изя
2021-01-18 12:27:00
Не верю , хрень какая то :)
pita1@rambler.ru
2021-01-18 12:21:26
Учителя , написали по просьбе (по указке вице губернаторши, которая курирует образование ... фио писать не будем пока). Да и то что папаша этого сынка является депутатом , забыли учителя написать
врунофф
2021-01-18 12:14:44
Какие учителя ? Конкретно ФИО. А то подписей нет. Странная бумаженция.
Leopol'd
2021-01-18 11:55:27
Ага. Опять "спортивная общественность".
Вот нечего делать родителям и педагогам, создавать непонятное письмо и слать его в одну из местных редакций. Причем директора не изгоняли, не судят. Скажите честно, стратег-папа создает условия для дальнейшей карьеры сына.
Негодяй
2021-01-18 11:46:50
Да, да... В инфекционной больнице санитары тоже писали, и уходили за самым замечательным главврачем, а оказалось, что не такой он и замечательный.
VladPTZ
2021-01-18 11:44:32
Аааа, этот то самый борец со школьным тиром и его создателями?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)

Чтиво

Сегодня 10:35
Личное мнение
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 2
После увольнения с должности директора Александра Ханцевича педагоги и родители школы №43 прислали в редакцию отзыв о его работе.
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
11.01.2021 11:50
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»