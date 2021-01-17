"Всем нам очень жаль": учителя школы №43 сожалеют, что Александр Ханцевич ушел с поста директора

Педагоги школы №43 сказали много добрых слов об Александре Ханцевиче, который уволился с поста директора их учебного заведения.

В Петрозаводске 31-летний Александр Ханцевич, занимавший должность директора школы №43 два года, уволился 11 января по собственному желанию.

Педагоги школы №43 прислали в редакцию письмо, в котором рассказали, каким замечательным руководителем был Александр Ханцевич, сколько хорошего он сделал для школы, как его любили дети и как он со всей душой относился к своей работе и коллективу.

О том, что сделал Александр Ханцевич для школы, читайте здесь.