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Всемирный день снега состоится в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 22 Января 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Мэрия Петрозаводска приглашает горожан на Всемирный день снега, который пройдет на трассе "Фонтаны".

24 января, в воскресенье, на лыжной трассе "Фонтаны" будет организована развлекательная программа празднования Всемирного дня снега, которая продлится с 11 до 13 часов. 

Любителей активного отдыха ждут на лесном стадионе. Об этом сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска. 

"В этом году снег особенно порадовал жителей Карелии, поэтому участники праздника на "Зимних фонтанах" получат большое удовольствие. В воскресенье на территории проведения традиционных спортивных мероприятий, в начале трассы, дети и взрослые смогут включиться в различные весёлые и подвижные конкурсы, пообщаться и провести с настроением фестивальный день, совершив праздничную снежную прогулку, в очередной раз добавив отметку в карточке", - сообщают организаторы.

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) - праздник,  который проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Федерация в начале 2012 года предложила отмечать его в январское воскресенье.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска выйдут на "Нетающую лыжню".

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