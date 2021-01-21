Всемирный день снега состоится в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приглашает горожан на Всемирный день снега, который пройдет на трассе "Фонтаны".

24 января, в воскресенье, на лыжной трассе "Фонтаны" будет организована развлекательная программа празднования Всемирного дня снега, которая продлится с 11 до 13 часов.

Любителей активного отдыха ждут на лесном стадионе. Об этом сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

"В этом году снег особенно порадовал жителей Карелии, поэтому участники праздника на "Зимних фонтанах" получат большое удовольствие. В воскресенье на территории проведения традиционных спортивных мероприятий, в начале трассы, дети и взрослые смогут включиться в различные весёлые и подвижные конкурсы, пообщаться и провести с настроением фестивальный день, совершив праздничную снежную прогулку, в очередной раз добавив отметку в карточке", - сообщают организаторы.

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) - праздник, который проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Федерация в начале 2012 года предложила отмечать его в январское воскресенье.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска выйдут на "Нетающую лыжню".