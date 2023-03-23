Вслед за Домом Захаровых в центре Петрозаводска демонтировали стелу про туризм

Стела «Туризм — лучший отдых» убыла на реставрацию, но уверенности, что ее восстановят, нет.

В центре карельской столицы, на улице Свердлова вчера, 23 марта, была демонтирована стела «Туризм — лучший отдых», стоявшая возле перенесенного Дома Захаровых. Об этом на своей странице в соцсети написал глава города Владимир Любарский.

«Друзья, после переноса Дома Захаровых с улицы Свердлова в квартал исторической застройки дошла очередь и до стелы „Туризм — лучший отдых“. При ее демонтаже выяснилось, что еще не все потеряно — может и удастся восстановить, в том числе с применением современных технологий и материалов. Но пока уверенности в этом нет. Стела убыла на реставрацию, окончательное мнение специалисты скажут позже», — объяснил ситуацию градоначальник.

Ранее из центра Петрозаводска исчез Дом Захаровых. Памятник архитектуры был разобран и через некоторое время должен появиться на другой улице, в квартале исторической застройки, возле устья Неглинки.

Власти Петрозаводска также обещали подумать над судьбой стелы и попытаться сохранить ее.