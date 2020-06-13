Вспышка коронавируса в вахтовом городке в Карелии: Никто из рабочих не скрывался от врачей

Так, 11 июня в Карелии был обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции.

COVID-19 выявили у 50 сотрудников компании «ВАД», работавших недалеко от деревни Пуйккола Сортавальского района. Благодаря оперативной работе медиков в первые часы после получения результатов 29 заболевшим сделали компьютерную томографию и направили на лечение, сообщается в паблике правительства Карелии.

Как сообщает "ВАД", никто из рабочих не скрывался от врачей. Один из водителей уехал домой по семейным обстоятельствам до получения ответов на коронавирус. Позднее с ним связался санитарный врач, сейчас мужчина находится на самоизоляции без признаков заболевания.

С середины апреля всех сотрудников компании, приезжающих в Карелию, тестируют на инфекцию до начала и во время работы. Одна из таких плановых проверок позволила выявить первые случаи бессимптомного заражения среди рабочих стройгородка.

Сейчас заболевшие "вадовцы" госпитализированы в ковид-отделения республики. Остальные 134 работника находятся на обсервации в стройгородке, за их состоянием наблюдают медики. На объекте проводят регулярную дезинфекцию, а также доставили дополнительный запас лекарств, продуктов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.

Напомним, а вахтового городка рядом с деревней Пуйккола Сортавальского района развернули мобильные ФАПы.