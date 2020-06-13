Мобильный ФАП развернули в вахтовом городке в Карелии, где произошла вспышка коронавируса

Более 50 дорожных рабочих компании АО "ВАД" заразились коронавирусной инфекцией в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил главный врач Соравальской больницы Александр Романов, медики работают во временном рабочем городке возле деревни Пуйккола в предоставленном Министерством здравоохранения Карелии мобильном ФАПе.



ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

"В настоящее время проведен медосмотр всех оставшихся в изоляции сотрудников ЗАО "ВАД", а также выполнен забор биоматериала для выполнения тестов на коронавирус", - сообщил Романов.



ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

На сегодняшний день, по информации главврача Сортавальской ЦРБ Александра Романова, в больнице получают лечение 30 человек с коронавирусной инфекцией.

"Состояние всех пациентов расценивается как удовлетворительное, тяжёлых нет, - сообщил Романов. - Мы по-прежнему готовы проводить все необходимые диагностические мероприятия в круглосуточном режиме".

Напомним, в Карелии общее число заболевших коронавирусной инфекцией на 13 июня составило 806 человек.