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Мобильный ФАП развернули в вахтовом городке в Карелии, где произошла вспышка коронавируса

Новости. Общество
08:22, 14 Июня 2020
фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"
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Более 50 дорожных рабочих компании АО "ВАД" заразились коронавирусной инфекцией в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил главный врач Соравальской больницы Александр Романов, медики работают во временном рабочем городке возле деревни Пуйккола в предоставленном Министерством здравоохранения Карелии мобильном ФАПе.


ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

"В настоящее время проведен медосмотр всех оставшихся в изоляции сотрудников ЗАО "ВАД", а также выполнен забор биоматериала для выполнения тестов на коронавирус", - сообщил Романов.


ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

На сегодняшний день, по информации главврача Сортавальской ЦРБ Александра Романова, в больнице получают лечение 30 человек с коронавирусной инфекцией.

"Состояние всех пациентов расценивается как удовлетворительное, тяжёлых нет, - сообщил Романов. - Мы по-прежнему готовы проводить все необходимые диагностические мероприятия в круглосуточном режиме".

Напомним, в Карелии общее число заболевших коронавирусной инфекцией на 13 июня составило 806 человек.

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