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Вспышка заболевания, сопровождающегося диареей и рвотой, произошла в санатории Карелии

Новости. Общество
12:08, 11 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В праздничные дни в санатории "Марциальные воды" 34 человека заболели норовирусом.

Вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков провел 10 января выездное совещание по вопросу противодействия норовирусу в санатории "Марциальные воды". Вспышка инфекционного заболевания произошла на территории курорта в новогодние праздники. Заболели 34 человека. Об этом сообщила администрация санатория.

"Благодаря оперативным действиям персонала санатория, специалистов Министерства здравоохранения республики, Роспотребнадзора и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора очаг болезни локализован. Выздоровевшие гости уже уехали из санатория. В санатории остались шесть человек, которые находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении администрация ООО "Санаторий "Марциальные воды".

Норовирусы являются ведущей причиной гастроэнтерита ‒  заболевания, проявляющегося диареей и рвотой. Они способны поражать людей разного возраста и передаваться при общении, а также через окружающие предметы, например, дверные ручки. При этом норовирусы не имеют отношения к коронавирусной инфекции, уточнили в санатории.

По результатам рабочего совещания в "Марциальных водах" было принято решение продолжить проведение дезинфекции и противоэпидемиологических мероприятий на территории курорта. В связи с этим прием гостей приостановлен по 17 января включительно.

Ранее сообщалось, что санаторий "Марциальные воды" попал в число самых популярных направлений для лечебно-оздоровительного отдыха в 2021 году.

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