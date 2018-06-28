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Новости. Политика
15:22, 28 Июня 2018

Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля

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Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", — говорится в сообщении.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам, отмечает РИА Новости. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который провел встречи с Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита. СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные города для проведения саммита.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что Москва на встрече с Болтоном озвучила Вашингтону набор тем для проработки к переговорам Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, чтобы должным образом подготовить встречу глав государств. По мнению Болтона, лидеры РФ и США могут "найти области для конструктивного сотрудничества" и "сам факт их встречи уже является очень важным". При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

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Комментарии

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grigorjev
2018-06-28 15:40:53
Да-да. Год назад ездил Путин в Финляндию, Савонлинна... Встречался с финским президентом. Тогда просили Путина и Ниинистё поддержать соплеменников, устранить разгул худого, паршивого чванства в Карелии... И что? Так ничего. Угнетение народов достигло максимума.
Беня
2018-06-28 17:32:38
grigorjev, вот когда мою бабку в Бабьем яру под Киевом в 1941году цивилизованные эуропейцы расстреливали - это да, это был максимум угнетения. А на вас они просто забили болт, потому шо считают хитро%опыми дармоедами. Так шо давайте не будем тут втирать за "максимум", тьфу-тьфу не сглазить.
Valentina Vonti
2018-06-28 15:32:35
Войну на Украине остановим ,войска из Сирии выведем-Евросоюз пусть борется с беженцами???.
User
2018-06-28 15:49:22
Valentina Vonti, да щаз! НДС поднимем, пенсионный возраст увеличим - россияне пусть борются со старостью.
banan
2018-06-28 15:29:41
Вот нужный Болтон для встреч и переговоров, а не этот с усами. :)
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